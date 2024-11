Iran: preoccupazioni per la sorte della donna che si è spogliata in pubblico

Iran: preoccupazioni per la sorte della donna che si è spogliata in pu...

Teheran, 5 nov. (Adnkronos/Afp) – Crescono le preoccupazioni e gli interrogativi per la studentessa iraniana arrestata dopo essersi spogliata in pubblico sabato davanti all'Università Azad di Teheran. Gli attivisti temono che venga trasferita in un ospedale psichiatrico. Il video della giovane donna in mutande, prima seduta e poi mentre camminava lentamente davanti alla prestigiosa università, è diventato virale questo fine settimana. E la studentessa si è affermata come una nuova figura dei diritti delle donne in Iran.

"Rendo omaggio al coraggio di questa giovane donna che mostra resistenza ed è assurta al rango di icona per la lotta delle donne in Iran, per la lotta delle donne ovunque i loro diritti siano minacciati", ha dichiarato il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot sul canale pubblico France 2. Secondo i gruppi di attivisti che hanno rivelato il caso sabato e pubblicato il video, la giovane donna si è spogliata per protesta dopo essere stata molestata dai funzionari universitari.