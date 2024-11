Irene Pivetti e il processo per frode: la sua difesa in aula

Irene Pivetti e il processo per frode: la sua difesa in aula

Irene Pivetti: la sua versione dei fatti

Oggi, l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, ha fatto il suo ingresso in aula al tribunale di Busto Arsizio, dove è iniziato il processo che la vede imputata per ben 82 capi d’imputazione. Tra le accuse spiccano frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, tutte legate a una controversa compravendita di mascherine provenienti dalla Cina durante l’emergenza Covid-19. Il valore complessivo delle forniture contestate ammonta a 35 milioni di euro, un affare che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Le dichiarazioni di Pivetti in aula

Durante l’udienza, Pivetti ha affermato di sentirsi “totalmente estranea” alle accuse mosse contro di lei. “Finalmente inizia il processo così da consentirmi di dimostrare la mia assoluta innocenza”, ha dichiarato, sottolineando che le mascherine erano in regola e di provenienza extra europea. L’ex presidente ha anche evidenziato come, all’epoca, in Italia non ci fossero dispositivi di protezione adeguati, rendendo necessaria l’importazione. Pivetti ha espresso la sua volontà di chiarire la situazione, affermando: “Mi ritrovo imputata con altre persone che non conosco. Il processo mi permetterà finalmente di scoprire chi sono”.

Il contesto della vicenda

La vicenda giudiziaria di Irene Pivetti si inserisce in un contesto più ampio di indagini sulle forniture di dispositivi di protezione durante la pandemia. Molti imprenditori e aziende sono stati coinvolti in situazioni simili, con accuse di frode e irregolarità. Pivetti, da parte sua, ha dichiarato di aver ricostruito la sua vita dopo le difficoltà incontrate e di essere pronta a difendersi. “Da imprenditrice dico che quando ci si ritrova coinvolti in queste vicende salta tutto. Dimostrerò la mia innocenza. La giustizia serve a questo”, ha concluso, lasciando intendere che il processo sarà un’opportunità per ristabilire la verità.