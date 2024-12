Le ispezioni evidenziano gravi irregolarità in strutture ricettive in tutta Italia

Un panorama preoccupante per i b&b italiani

I recenti controlli effettuati dai Nas in tutta Italia hanno messo in luce una situazione allarmante nel settore dei bed and breakfast. Secondo le statistiche, un b&b su cinque risulta non conforme alle normative vigenti. La capitale, Roma, si distingue per un tasso di irregolarità particolarmente elevato: su trenta strutture ispezionate, ben sette sono risultate in difetto. Questo scenario solleva interrogativi sulla qualità e sulla sicurezza delle strutture ricettive nel nostro paese.

Controlli su oltre 1000 strutture

Nel corso delle operazioni, sono state controllate oltre 1000 strutture ricettive in tutta Italia. Di queste, circa 200 sono state trovate in violazione delle normative, con problemi che spaziano dalla difformità dei titoli autorizzativi all’aumento non autorizzato della capacità ricettiva. Inoltre, sono emerse carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza, che mettono a rischio la salute e la sicurezza degli ospiti. Le autorità competenti stanno intensificando i controlli per garantire che le strutture rispettino gli standard richiesti.

Sequestri e sanzioni significative

Le conseguenze di queste irregolarità sono severe. Dieci strutture sono state sequestrate o sospese, con un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Tra i casi più gravi, è stato scoperto un b&b totalmente abusivo in provincia di Pescara, allestito all’interno di un garage di una abitazione privata. Questo episodio evidenzia la necessità di un monitoraggio costante e di misure più rigorose per combattere l’abusivismo nel settore ricettivo. Le autorità stanno lavorando per garantire che i turisti possano soggiornare in strutture sicure e conformi alle normative.