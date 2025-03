IRTOP CONSULTING E ADMIND PORTANO L’AI NELLE INVESTOR RELATIONS E NEI CAPITAL MARKETS

Si chiama “Investor AI” ed è la prima piattaforma disponibile in Italia basata sull’Intelligenza Artificiale che permette alle società quotate appartenenti a tutti gli indici di Borsa, dalle small mid cap alle blue chip, ai fondi di private equity e alle holding di potenziare le attività di investor relations e le strategie di targeting investitori. il progetto è stato realizzato da IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata in Equity & Debt Capital Markets per le PMI, con il partner tecnologico del AdMind, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per il business.

Investor AI è strutturato in 5 funzionalità: Market Intelligence, CEO Perception, Earnings Call, Chat Assistant e ESG Monitoring. Inoltre, la funzione IRTOP Intelligence permette di condividere i dati di Market Intelligence e CEO Perception con IRTOP Consulting, offrendo analisi mirate per ottimizzare le performance nei rapporti con Investitori Istituzionali.

Il tool offre agli utenti diversi vantaggi: le aziende disporranno di un server dedicato che permetterà di proteggere internamente i dati utilizzati senza che essi vengano condivisi con terze parti; inoltre, il modello è stato creato per rispondere in maniera corretta e contestualizzata alle esigenze di gestione di tutte le attività legate alla gestione strategica delle Investor Relations con il supporto di un operatore specializzato.

“L’intelligenza artificiale sta acquisendo un’importanza crescente sui mercati finanziari, influenzando profondamente le strategie di investimento, la gestione del rischio e l’analisi dei dati, – spiega Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting. – Queste importanti novità si stanno proiettando anche sul mondo delle aziende quotate e di tutti i soggetti che gestiscono rapporti con Investitori Istituzionali, dove vi è una crescente correlazione tra investor relations e AI che permette di valorizzare al meglio le strategie di funding.

Più nel dettaglio, queste le funzionalità della piattaforma:

Market Intelligence: un tool che conduce ricerche di mercato e analisi dettagliate sul mercato di riferimento, focalizzandosi sui principali competitors e peers quotati nei capital markets nazionali e internazionali. Questo approccio integrato assicura una visione completa, supportando decisioni strategiche basate su dati concreti.

Earnings Call: uno strumento avanzato progettato per ottimizzare le comunicazioni aziendali e la distribuzione di informazioni finanziarie. Le sue funzionalità includono la creazione di speech, la traduzione multilingue, trascrizione audio e creazione post sui social. Questa suite di strumenti consente di gestire in modo efficace e fluido le comunicazioni aziendali, risparmiando tempo e risorse.

CEO Perception: utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare e analizzare la percezione online del CEO e dei key manager aziendali attraverso raccolta dati, monitoraggio in tempo reale e analisi del sentiment. Questo tool consente alle aziende di comprendere meglio l’immagine dei key manager e di reagire in modo efficace alla percezione sui canali online.

Chat Assistant: una potente piattaforma di messaggistica ispirata a ChatGPT, progettata per operare in un ambiente sicuro.

ESG Monitoring rappresenta uno strumento fondamentale per essere aggiornati sulle evoluzioni normative più rilevanti nel contesto ESG con riferimento a evoluzione del contesto di mercato, informative sui Reati Informativi, responsabilità Amministratori e Rischi Reputazionali. Il tool assicura alle aziende un constante flusso di informazioni, mirate e tempestive, utili a sostenere l’implementazione di azioni ESG e monitorare costantemente l’evoluzione delle variabili normative e comportamentali.

“Abbiamo selezionato un partner esperto di AI come AdMind – continua Lambiase – al fine di mettere a punto insieme la migliore soluzione tecnica e finanziaria: siamo pionieri di queste nuove logiche di IR avanzate e grazie a questa piattaforma innovativa le aziende potranno potenziare le attività di Investor Relations, che rappresentano la leva strategica per la crescita dello shareholder value.”