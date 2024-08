Possibile tragedia sfiorata a Ischia dove un motoscafo è finito sugli scogli, rimanendo incastrato, all’imbocco del porto. Illese le 5 persone a bordo.

Il motoscafo sugli scogli

L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 11 agosto, e lunedì 12 agosto e per fortuna non ha avuto conseguenze per le cinque persone a bordo del motoscafo. Stando a una prima ricostruzione sembra che l’imbarcazione sia finita sugli scogli del porto di Ischia a causa dell’eccessiva velocità, rimanendo incastrata.

Le cinque persone a bordo del mezzo, come già detto, non hanno riportato ferite di alcun genere, tranne una di loro che è rimasta leggermente ferita a un sopracciglio ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Lo skipper positivo all’alcoltest

Le persone a bordo del motoscafo, lungo ben 7 metri e mezzo, hanno raccontato alla Capitaneria di non essersi accorti degli scogli una volta usciti dal porto. Lo skipper però è risultato positivo all’alcoltest: per lui dunque scatterà la sospensione della patente nautica per un periodo tra i 6 e i 12 mesi. Nel frattempo, l’imbarcazione è stata sottoposta a sequestro ed è stata emessa da parte della autorità marittima la diffida alla rimozione immediata, per scongiurare pericoli alla navigazione e all’ambiente.