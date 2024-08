L’incidente è avvenuto al largo della località di Psaltos nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto. Sei cittadini italiani, al largo dell’isola greca di Rodi, sono rimasti vittime di un’esplosione su un motoscafo.

L’esplosione su un motoscafo a Rodi

L’incidente ha causato il ferimento di cinque passeggeri, mentre il sesto è rimasto illeso: a rivelare la notizia è stato il quotidiano greco Kathimerini.

I feriti sono stati condotti nella baia di Agios Pavlos e sono stati trasportati in ospedale per ricevere tutte le cure mediche necessarie. Il sesto passeggero, invece, rimasto illeso dopo l’esplosione è stato trasportato nella baia di Lindos.

La dinamica dell’esplosione

La Guardia costiera ellenica ha rivelato che a bordo del motoscafo si è verificata una piccola esplosione, forse a seguito di una perdita di carburante, e i cinque italiani hanno riportato ustioni lievi.

Le indagini dopo l’incidente

Il proprietario e il noleggiatore dell’imbarcazione sono stati fermati dalle autorità elleniche per accertamenti e l’Autorità portuale di Rodi ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione.

Inoltre, il grave evento avvenuto in queste ore ha suscitato preoccupazione tra i turisti e i residenti dell’area, relativamente alla sicurezza e manutenzione delle imbarcazioni turistiche che operano nelle acque greche.