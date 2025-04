Orrore in famiglia, un uomo di 37 anni ha violentato e ucciso la figlia nata da appena una settimana. La confessione shock in tribunale.

Orrore in famiglia: violenta e uccide figlia neonata, il gesto shock

L’8 giugno del 2023 Hugo Ferreira, sudafricano di 37 anni, ha violentato e ucciso la figlia nata da appena una settimana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quella mattina la madre della piccola era uscita per acquistare dei pannolini, lasciando quindi la neonata con il padre a casa. L’uomo si sarebbe quindi innervosito perché la piccola non smetteva di piangere, fino a compire il terribile gesto. Ferreira è stato condannato all’ergastolo sia per violenza sessuale sia per omicidio. Ma ecco la sua confessione shock..

La confessione shock di Hugo Ferreira

Hugo Ferreira è stato condannato alla massima pena dal Tribunale di Johannesburg. Ma ecco la sua confessione raccapricciante: “Mia moglie aveva lasciato la bimba con me ma non smetteva di piangere, così ho deciso di darle qualcosa per cui piangere davvero. Ho afferrato con forza la bambina dietro al collo e le ho colpito ripetutamente i glutei, spingendola poi con la testa contro la superficie su cui stavo lavorando”. Il continuo pianto della piccola avrebbe poi portato l’uomo ad abusarne sessualmente. “Quando la madre è tornata, ho capito che avrebbe visto che qualcosa non andava. Ho tenuto la bambina lontano da lei quel giorno. L’ho fatto perché mi sono reso conto che era gravemente ferita. Quando poi la bambina è stata ricoverata in ospedale per lei non c’era più nulla da fare, è morta per le gravi ferite alla testa. L’uomo ha anche ammesso di essere stato sotto l’effetto di metanfetamina ma ha detto che ciò non ha influenzato le sue azione. Il giudice ha definito i comportamenti di Ferreira come “brutali, spietati e mostruosi”.