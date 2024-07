Una serie di incidenti stradali si sono verificati ieri sera, mercoledì 17 luglio, sul lungomare a Salerno: tutti provocati da una stessa auto guidata da una donna, che poi si è data alla fuga.

Incidente sul lungomare di Salerno

Il panico in città è iniziato in via dei Principati, dove la donna ha tamponato due auto per poi darsi alla fuga: corsa terminata sul Lungomare Tafuri, dove ha urtato una terza vettura.

La donna, sotto shock, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale “Ruggì” per accertamenti. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Le indagini delle forze dell’ordine

La Polizia Municipale è intervenuta immediatamente, dopo la chiamata dei cittadini, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica degli incidenti.

Le indagini si stanno concentrando per chiarire se la conducente fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento dei fatti.

I feriti nello scontro

Nei diversi incidenti non sembrerebbero essere stati registrati feriti tra i cittadini presenti in strada. Nonostante ciò, tanta è stata la paura registrata nella popolazione alla vista dell’auto sfrecciare per le vie della città senza nessuna esitazione.

Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli saranno disponibili soltanto nelle prossime ore, in conclusione ai primi esami svolti.