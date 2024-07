Lo spaventoso incidente si è verificato verso le 18:30 di ieri, mercoledì 17 luglio, a Chiusa. In quel momento la quiete dei residenti di una casa a St. Josef, in Alto Adige, è stata interrotta da un grande frastuono provocato dalla caduta di un’auto nel giardino.

L’incidente a Chiusa

Un’auto, a seguito di un’uscita di strada, è letteralmente volata nel giardino dell’abitazione. Il mezzo è piombato contro una piccola costruzione in legno, dalle immagini fornite dai vigili del fuoco di Chiusa sembrerebbe trattarsi di un ripostiglio esterno.

Immediato l’intervento degli operatori sanitari per valutare le condizioni del conducente dell’auto.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente

I sanitari della Croce Bianca, dopo aver valutato le condizioni di salute dell’uomo, hanno stabilito che oltre ad un grosso spavento le ferite riportate non erano di grave entità. Il conducente e i passeggeri non si troverebbero, dunque, in gravi condizioni o in pericolo di vita.

Dalle prime indiscrezioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi del tragico incidente.

Le indagini delle forze dell’ordine

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Al momento non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore improvviso mentre era alla guida, rendendogli impossibile evitare l’impatto.