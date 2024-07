Un pericoloso incidente stradale che poteva avere delle conseguenze devastanti, fortunatamente evitate dal pronto intervento dei vigili del fuoco. È quanto accaduto fra le strade di Lodi nella notte fra ieri e oggi, quando un ragazzo di 27 anni ha perso il controllo della sua automobile che è uscita di strada e si è ribaltata all’interno di un fossato.

Lodi, incidente nella notte: l’auto del 27enne si ribalta in un fossato

Il ragazzo, dopo aver perso il controllo del suo veicolo per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e ha messo in serio pericolo la sua vita. L’automobile sulla quale si trovava si è ribaltata in un fossato sito nella frazione Olmo di Lodi, in via Antonio Scarampo, all’una e quindici della notte tra il 17 e il 18 luglio 2024.

Lodi, incidente nella notte: l’intervento dei soccorsi

Pochi minuti dopo il sinistro, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. I caschi rossi, grazie all’ausilio di un’autopompa serbatoio, sono riusciti ad estrarre il giovane dall’abitacolo della sua vettura e ad affidarlo alle cure dei medici del 118. Il ragazzo, che è fuori pericolo ma ferito, è stato accompagnato all’ospedale Maggiore di Lodi.