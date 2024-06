Maltempo in Lombardia, i vigili del fuoco al lavoro a Lodi

Milano, 22 giu. (askanews) - Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da venerdì pomeriggio in Lombardia per far fronte ai danni causati dal maltempo. Più colpite le province di Milano, Lecco, Bergamo, Pavia e Lodi, dove sono stati effettuati interventi per allagamenti, messa in sicurezza di te...

Milano, 22 giu. (askanews) – Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da venerdì pomeriggio in Lombardia per far fronte ai danni causati dal maltempo. Più colpite le province di Milano, Lecco, Bergamo, Pavia e Lodi, dove sono stati effettuati interventi per allagamenti, messa in sicurezza di tetti e coperture danneggiate dal vento, e per il taglio di piante pericolanti.

Nella immagini il lavoro a Lodi, in via Vespucci, per rimuovere degli alberi. Già nel pomeriggio di venerdì l’unità di crisi del comune di Milano aveva diramato una allerta arancione per rischio temporali.