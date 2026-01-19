Israele: 2 bambini morti e 55 intossicati in asilo, forse avvelenati da monossido carbonio

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - Due bambini sono morti e 55 sono stati intossicati in un asilo nel quartiere Romema di Gerusalemme. Lo ha confermato il Magen David Adom, senza precisare il numero di bambini sottoposti alle cure mediche. La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagin...

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – Due bambini sono morti e 55 sono stati intossicati in un asilo nel quartiere Romema di Gerusalemme. Lo ha confermato il Magen David Adom, senza precisare il numero di bambini sottoposti alle cure mediche. La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ma è possibile l'incidente sia stato causato da una fuga di monossido di carbonio.

Sembra che l'asilo nido operasse senza licenza. Decine di genitori si sono recati sul posto per identificare i propri figli. Menachem Astrik, medico volontario del Magen David Adom, ha dichiarato: "C'erano decine di neonati nell'edificio. Abbiamo iniziato a effettuare ricerche e a fornire cure mediche ai neonati presenti, trasportandoli in ambulanza e nelle unità di terapia intensiva dell'Mda e trasferendoli negli ospedali della città per ulteriori cure mediche".