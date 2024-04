Israele: sondaggio, '47% voterebbe Gantz come premier'

Tel Aviv, 12 apr. (Adnkronos) – Il 47% degli elettori israeliani voterebbe per Benny Gantz come premier del Paese. Lo rileva un nuovo sondaggio di Maariv, secondo cui il 35% sarebbe invece favorevole alla rielezione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Rispetto al precedente sondaggio, Gantz, membro del gabinetto di guerra, subisce un calo dell'1% nelle preferenze, mentre Netanyahu ne guadagna il 2%.

Il partito Likud di Netanyahu guadagnerebbe 19 seggi alla Knesset, due in più rispetto alla proiezione precedente. Numeri in ogni caso significativamente inferiori rispetto ai 32 seggi che il partito detiene oggi in parlamento.