Durante l'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento, il difensore spagnolo Mario Gila ha avuto spazio sul palco del Teatro Sociale per parlare del suo trasferimento al Milan. Dopo l'intervento, Gila ha continuato a conversare con i giornalisti, spiegando le ragioni della scelta, le aspettative per la nuova stagione e il ruolo dell'allenatore Stefano Amorim nel progetto rossonero.

Scelta del Milan: motivi e confronti con altre proposte

Gila ha confermato che, prima di firmare, aveva ricevuto offerte concrete da Napoli, Atalanta e Inter. Tuttavia, la storia e la portata internazionale del club rossonero hanno pesato decisamente nella sua decisione. “Quando ti chiama una squadra con una storia così ricca, è difficile dire di no”, ha dichiarato, aggiungendo che il suo obiettivo principale è contribuire a riportare il Milan ai livelli più alti del calcio italiano ed europeo.

Il difensore ha sottolineato che il mercato estivo ha visto l'arrivo di giocatori importanti, ma che il vero valore sta nella crescita collettiva.

Il ruolo di Amorim e la filosofia di gioco

Secondo Gila, l'allenatore Stefano Amorim rappresenta una ventata di modernità. “Ci trasmette grinta e passione, ma vuole anche che ci adattiamo al suo stile di gioco”, ha spiegato.

Amorim, a suo avviso, predilige un calcio più aggressivo e offensivo rispetto a sistemi più tatticamente rigidi. Il difensore ha riconosciuto che il nuovo approccio richiederà tempo, ma è convinto che i risultati arriveranno: “Siamo all'inizio di un progetto, ma la strada è quella giusta”.

Obiettivi stagionali: Champions, Europa League e crescita del gruppo

Il Milan parte dalla zona Europa League, ma Gila ha ribadito che l'obiettivo principale resta il ritorno in Champions League. “Vogliamo lottare per lo scudetto, ma prima dobbiamo dimostrare di poter competere in Europa”, ha affermato. Ha anche commentato le recenti prestazioni: pareggi contro Juventus e Lazio, una sconfitta contro Benfica nella competizione europea e una vittoria contro il Lecce. “I risultati non sono negativi, ma come squadra rossonera dobbiamo vincere sempre”.

Performance difensiva di Gila e impatto sui risultati

Nel corso della stagione, Gila è stato spesso definito il “miglior acquisto” in termini di rendimento, superando persino i più costosi compagni di squadra. La sua versatilità gli ha permesso di ricoprire ruoli sia in una difesa a tre sia in una a quattro, dimostrando capacità di lettura del gioco e di avanzamento sulla fascia. “Provo nuove posizioni perché mi stimolano e mi fanno migliorare anche in attacco”, ha spiegato, evidenziando il suo contributo anche nella fase offensiva, seppur con pochi gol.

Relazioni in spogliatoio e prospettive future

Gila ha elogiato la leadership di Gianluigi Maignan e di Alessio Gabbia definendoli punti di riferimento per la difesa. Ha anche menzionato il giovane Tommy Camarda paragonandolo a se stesso tra i primi mesi al club: “Ha tantissima potenzialità, basta la giusta fiducia”. Inoltre, il difensore ha ricordato l'influenza di idoli come Sergio Ramos e Alessandro Nesta citando la loro capacità di guidare la squadra nei momenti di difficoltà.

Infine, Gila ha lasciato un messaggio aperto ai tifosi: “Se la gente vuole vedere un futuro competitivo, continueremo a lavorare per arrivare in Champions e per competere seriamente in Europa”. Con la sua determinazione e la fiducia nel progetto di Amorim il difensore sembra pronto a diventare una pedina chiave del Milan nei prossimi anni.