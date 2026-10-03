Sabato 3 ottobre 2026 si è tenuta l’estrazione numero 159 del SuperEnalotto. Nessun partecipante ha indovinato la sestina completa né la combinazione 5+1 ma ben undici schedine hanno centrato il 5 incassando complessivamente 17.645,46 euro. Il numero Jolly estratto è stato il 66, mentre il simbolo SuperStar è risultato il 76.

Dettagli sui numeri vincenti e sulla ripartizione delle vincite

La sequenza estratta è composta da 5, 12, 18, 25, 28 e 42. Oltre agli undici premi per il 5 cinque giocatori hanno ottenuto il 4 Star ossia quattro numeri più il SuperStar, totalizzando 12.323,00 euro. Le categorie di premiazione più basse sono state occupate da 504.540 vincite di 2 numeri (5 euro ciascuna) e 45.188 vincite di 3 numeri (circa 25 euro ciascuna).

Nessun biglietto ha conseguito il 6 né il 5+1 facendo crescere il montepremi destinato al prossimo concorso.

Premi tipici per le diverse combinazioni

In linea generale, le ricompense previste sono: 2 numeri ≈ 5 euro, 3 numeri ≈ 25 euro, 4 numeri ≈ 300 euro, 5 numeri ≈ 32.000 euro e 5+1 ≈ 620.000 euro. Queste cifre variano in base all’entità del jackpot accumulato e al numero di vincitori in ciascuna categoria.

Il jackpot in crescita e le prospettive per la prossima estrazione

Poiché il 6 non è stato realizzato, il montepremi si è gonfiato fino a 36,6 milioni di euro, cifra che sarà in palio nella prossima estrazione fissata per martedì 6 ottobre 2026. L’evento si svolgerà alle ore 20:00, come di consueto, e sarà nuovamente disponibile sia in modalità tradizionale che digitale.

Come giocare: differenze tra la modalità classica e quella online

La scommessa minima consiste in una colonna (una combinazione di 6 numeri) dal costo di 1 euro; aggiungendo l’opzione SuperStar si paga 0,50 euro in più, per un totale di 1,5 euro per giocata. È possibile ampliare la puntata fino a 27.132 colonne utilizzando i sistemi a caratura disponibili a 5 euro per singola quota, che permette a numerosi giocatori di condividere la potenziale vincita.

Chi preferisce il contatto diretto può recarsi in una ricevitoria autorizzata e compilare una schedina cartacea, mentre chi sceglie il digitale può puntare tramite i siti web o le app ufficiali del SuperEnalotto. Il canale online garantisce il controllo automatico dei numeri estratti la ricezione immediata delle vincite sul proprio conto e l’accesso a promozioni riservate.

Tutte le estrazioni degli ultimi 30 concorsi, compresi i numeri e gli importi vinti, sono consultabili gratuitamente nell’archivio online messo a disposizione dall’ente gestore, così come è possibile verificare le proprie giocate tramite l’app ufficiale del SuperEnalotto.