Ita-Lufthansa: Salvini, 'stop Bruxelles sarebbe atto ostile'**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Se Bruxelles dirà bocciato" alle nozze tra Ita e Lufthansa "tornerò a chiedere conto ai geni di Bruxelles di quello che sarebbe un atto ostile nei confronti dell'Italia". Lo dice il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Tgcom24.

"Se la Commissione europea facesse perdere tempo sarebbe gravissimo. Se qualcuno in queste ore sta lavorando per far saltare l'operazione è un atto ostile verso Italia e italiani. Sarebbe l'ennesima dimostrazione che a Bruxelles ci sono cittadini di serie A e serie B", attacca ancora il leader della Lega.