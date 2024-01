Italia-Africa: Foti, 'riconoscimento Ue Piano Mattei conferma leadership nostro Paese'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “L’ennesimo riconoscimento dell’ottimo lavoro portato avanti dal Governo Meloni in tema di politica estera e immigrazione arriva dalla portavoce dell'esecutivo Ue che, in occasione della viglia del summit Italia-Africa di Roma, conferma il positivo ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “L’ennesimo riconoscimento dell’ottimo lavoro portato avanti dal Governo Meloni in tema di politica estera e immigrazione arriva dalla portavoce dell'esecutivo Ue che, in occasione della viglia del summit Italia-Africa di Roma, conferma il positivo accoglimento del Piano Mattei da parte della Commissione europea. Il piano, fortemente voluto dal presidente Meloni e sostenuto fin dal principio da Fratelli d’Italia, rivede i rapporti commerciali e sull’immigrazione, con la previsione della fornitura di strumentazioni tecnologiche ai Paesi africani, dai quali ottenere risorse naturali e minerarie necessarie all’Europa per realizzare la transizione energetica. Dopo anni di immobilismo e politiche inefficaci, la nostra Nazione è diventata capofila europeo per un rinnovato rapporto con il continente africano”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.