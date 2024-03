Italia-Usa: Fitto, 'rientro Forti bellissima notizia, Meloni chiude vicenda dolorosa'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Il ritorno in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti del nostro connazionale Chico Forti è una bellissima notizia". Lo dichiara Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr Raffaele Fitto."Si chiude cos&igr...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Il ritorno in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti del nostro connazionale Chico Forti è una bellissima notizia". Lo dichiara Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr Raffaele Fitto.

"Si chiude così con successo, grazie alla determinazione del Presidente Meloni e del governo, una vicenda complessa e dolorosa che per anni era stata oggetto di negoziato fra le Autorità italiane e quelle degli Stati Uniti. Siamo felici per Chico e per la sua famiglia", conclude Fitto.