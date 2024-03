Italia-Usa: Foti (FdI), 'Chico Forti in Italia grazie a lavoro governo Meloni'

Italia-Usa: Foti (FdI), 'Chico Forti in Italia grazie a lavoro governo M...

Italia-Usa: Foti (FdI), 'Chico Forti in Italia grazie a lavoro governo M...

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - “Grazie a un intenso e discreto lavoro diplomatico del governo Meloni con quello americano e lo Stato della Florida, Chico Forti rientrerà in Italia. Siamo felici per il nostro connazionale, che dopo 24 anni potrà riabbracciare la sua famiglia e orgog...

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Grazie a un intenso e discreto lavoro diplomatico del governo Meloni con quello americano e lo Stato della Florida, Chico Forti rientrerà in Italia. Siamo felici per il nostro connazionale, che dopo 24 anni potrà riabbracciare la sua famiglia e orgogliosi di questo risultato, frutto di un estenuante impegno che ha sempre visto in prima fila Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.