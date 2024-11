Iv: domani conferenza stampa Renzi in Senato

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Domani, martedì 19 novembre, alle ore 11 presso la sala Nassiriya del Senato Matteo Renzi terrà una conferenza stampa per commentare l’esito delle elezioni regionali. Con l’occasione, presenterà e invierà in diretta l’enews numero 1000, completamente rinnovata. Si legge in una nota di Iv.