Iv: Renzi, 'Leopolda dal 3 al 5 ottobre, al centro nostre proposte'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Sarà fondamentale la nostra Leopolda/vivaio del 3, 4, 5 ottobre. Metteremo al centro le proposte e non solo le critiche. E ci faremo accompagnare dai ragazzi della scuola 'Meritare l’Europa' (quest’anno non abbiamo vincoli di numero, per ...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Sarà fondamentale la nostra Leopolda/vivaio del 3, 4, 5 ottobre. Metteremo al centro le proposte e non solo le critiche. E ci faremo accompagnare dai ragazzi della scuola 'Meritare l’Europa' (quest’anno non abbiamo vincoli di numero, per cui se avete ragazzi under 30 da coinvolgere fatelo). Alla Leopolda parleremo naturalmente anche della situazione internazionale".

Lo dice Matteo Renzi.

"La foto di Pechino inquieta profondamente ma occorre anche avere il coraggio di dire che l’Occidente è corresponsabile della situazione che si è creata: banalmente si pensi alla sciagura storica della guerra dei dazi di Trump e alla reazione anti americana che questa scelta ha prodotto ad esempio in India. E sullo sfondo, ovviamente, resta il dramma dell’intensificarsi delle tragedie belliche, quelle di cui si parla, dall’Ucraina alla Palestina, come quelle su cui tutti tacciono, dal Sudan al Sudest asiatico. Alla Leopolda tenteremo di fare una riflessione profonda su questi temi così difficili e così devastanti".