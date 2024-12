Un evento in crescita costante

Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, ha chiuso i battenti oggi a Verona, confermando un trend di crescita significativo. Con 55 mila presenze registrate, rispetto alle 45 mila dell’anno precedente, l’evento ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel panorama formativo italiano. I quattro giorni di manifestazione, completamente sold-out, evidenziano l’interesse crescente verso i temi trattati e l’importanza di un confronto diretto tra istituzioni, aziende e giovani.

Innovazione e nuove tecnologie

Quest’edizione, la numero 33, ha messo in luce l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nel mondo della scuola e del lavoro. Il tema centrale, “Persone, cultura, tecnologie. Per un nuovo Umanesimo europeo”, ha guidato le discussioni, ponendo l’accento sulle best practice già implementate in diverse istituzioni educative. Le scuole, gli enti di formazione e le università hanno avuto l’opportunità di presentare le loro iniziative innovative, evidenziando la necessità di ridefinire i percorsi formativi e di sviluppare nuove competenze per affrontare le sfide del futuro.

Affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

Uno dei temi più rilevanti emersi durante il salone è stato il grave problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende cercano profili sempre più specializzati, mentre i giovani faticano a trovare opportunità che corrispondano alle loro competenze. È emersa l’urgenza di rendere l’orientamento professionale più efficace, affinché i giovani possano essere guidati verso carriere che rispondano alle esigenze del mercato. Le istituzioni presenti, tra cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra scuola e mondo del lavoro per colmare questo gap.

Il supporto delle istituzioni

La manifestazione è stata promossa da Veronafiere e dalla Regione del Veneto, in collaborazione con diversi ministeri, tra cui quello dell’Istruzione e del Merito e quello del Lavoro. La presenza dei ministri Giuseppe Valditara e Francesco Lollobrigida durante l’inaugurazione ha testimoniato l’attenzione del Governo verso le tematiche trattate. L’impegno delle istituzioni è fondamentale per garantire un futuro migliore per i giovani, attraverso politiche che favoriscano l’innovazione e l’occupazione.