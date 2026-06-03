Juventus, sarà addio con Vlahovic: interrotte le trattative per rinnovo

Juventus, sarà addio con Vlahovic: interrotte le trattative per rinnovo

(Adnkronos) - Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Oggi, mercoledì 3 giugno, si sono interrotte le trattative per il rinnovo dell'attaccante serbo, che vedrà quindi scadere il suo contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di cercarsi una nuova squadra a parametro zer...

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Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Oggi, mercoledì 3 giugno, si sono interrotte le trattative per il rinnovo dell’attaccante serbo, che vedrà quindi scadere il suo contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di cercarsi una nuova squadra a parametro zero.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che riporta come l’incontro andata in scena questa mattina tra l’entourage di Vlahovic e la dirigenza della Juventus non abbia portato alla fumata bianca.

Troppo ampia la distanza tra le richieste dell’attaccante serbo e l’offerta bianconera.

Per sostituire Vlahovic il primo nome sul taccuino di Comolli è Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, rientrato a Parigi dopo il prestito al Tottenham, e già passato per Torino nel gennaio del 2025.

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