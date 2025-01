Alle 16:15 di oggi, mercoledì 8 gennaio, è atterrato allo scalo di Ciampino l’aereo che ha riportato in Italia Cecilia Sala dopo la detenzione in Iran. Tra le prime immagini della giornalista dopo l’atterraggio, risalta l’abbraccio con il compagno Daniele Raineri.

È atterrato intorno alle 16 all’aeroporto di Ciampino il volo partito questa mattina da Teheran, riportando in Italia la giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. L’aereo, un C130 dell’Aeronautica Militare, è decollato intorno alle 11 ora italiana. A bordo anche Giovanni Caravelli, direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), che si è recato personalmente a Teheran.

Ad attendere la giornalista in aeroporto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani insieme alla famiglia e al compagno Daniele Raineri.

Dopo l’atterraggio, Cecilia Sala è scesa dalla scaletta del volo di Stato e, con passo svelto, ha raggiunto il compagno che l’aspettava a pochi metri sulla pista. I due si sono poi stretti in un abbraccio intenso e carico di emozione.

“Un gran lavoro italiano. Grazie a tutti”, aveva scritto il giornalista su Instagram. Per esprimere la gioia, aveva condiviso un breve video dei Mondiali di calcio del 2006: il celebre gol di Fabio Grosso contro la Germania.

Con il suo arrivo a Roma, invece, Raineri ha commentato:

“Non è la mia storia, ero solo la persona che aspettava il suo ritorno. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni. L’ho trovata bene ma provata e stanca . Sono stato felicissimo di averla vista arrivare”.

Le prime parole di Cecilia Sala in aeroporto

“Ciao, sono tornata”. Questo è il breve messaggio vocale inviato da Cecilia Sala ai colleghi di Chora Media, la compagnia italiana di podcast per cui lavora, subito dopo il suo ritorno in Italia, e trasmesso da RaiNews24.

“Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa”. Sono state le prime parole che la giornalista ha, invece, detto al padre quando lo ha riabbracciato in aeroporto.

“Adesso devi solo stare serena, non dire niente. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte“. Così la premier Giorgia Meloni ha accolto Cecilia Sala a Ciampino.