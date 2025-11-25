Home > Flash news > L.elettorale: Malan, 'premio maggioranza una delle ipotesi'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Noi aspiriamo a vincere anche le prossime elezioni e vorremmo che chi vince e governa possa avere davanti a sé quella stabilità di cui ha goduto questo governo per le circostanze che ci sono state nel 2022, cioè un forte consenso elettorale ma indubbiamente è vero che c’era questa divisione tra chi oggi indubbiamente è unito”.

Così il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan, a Start su Sky TG24.

“Il premio di maggioranza – prosegue – è sicuramente una delle ipotesi allo studio. C’erano già leggi di questo tipo nel passato e sono state in parte superate dalla Corte Costituzionale non per il premio di maggioranza in sé ma per i meccanismi che avevano dentro, sia legge elettorale 2006 che l’Italicum”.

I collegi uninominali sopravviveranno? “Questo va esaminato. Hanno un effetto per effetto di maggiore vicinanza al territorio. Con la riduzione del numero di parlamentari diventa difficile stare vicino a un territorio con un paio di milioni di abitanti o di decine di migliaia di km quadrati”, conclude.