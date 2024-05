**L.elettorale: Mantovano, 'ricorso Cedu per noi infondato'**

**L.elettorale: Mantovano, 'ricorso Cedu per noi infondato'**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Come in ogni procedura di questo tipo, la Cedu ha posto delle questioni e si sta lavorando per rispondere. Noi ovviamente riteniamo il ricorso non fondato”. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, rientrando a Palazzo Chigi risponde ai cronisti rigu...