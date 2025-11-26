L.elettorale: Orlando, 'La Russa vuole evitare pareggio vincendo a tavolino...'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Siccome, dice il presidente del Senato, bisogna evitare il pareggio al Senato, cambiamo la legge elettorale. Vogliono far vincere la destra a tavolino". Così sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando.
