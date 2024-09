La bandiera è stata restituita a Parigi per le Olimpiadi del 2024, gli atleti italiani sono stati al Quirinale.

La bandiera è stata restituita a Parigi per le Olimpiadi del 2024, gli atlet...

La bandiera è stata restituita a Parigi per le Olimpiadi del 2024, gli atlet...

Gli atleti italiani partecipanti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella. La cerimonia di restituzione delle bandiere si è svolta nel Salone dei Corazzieri, guidata da Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Tra gli invitati, per la prima volta, c'erano gli sportivi che hanno raggiunto il quarto posto. Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, per le Olimpiadi, e Ambra Sabatini, per le Paralimpiadi, hanno restituito la bandiera al Presidente.