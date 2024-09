La competizione del sabato sera era tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales. Ecco il vincitore di questo duello.

La competizione del sabato sera tra i programmi televisivi "Ballando con le Stelle" su Rai 1 e "Tu Si Que Vales" su Canale 5 è iniziata. Milly Carlucci e Maria De Filippi sono le principali rivali. "Ballando con le Stelle", al suo debutto per la 19esima stagione, ha ottenuto una media di 3,3 milioni di spettatori con uno share del 25,57%, superando il programma di De Filippi, che ha raggiunto 3 milioni 238mila spettatori con uno share del 24,46%. Il cast di quest'anno di "Ballando con le Stelle" ha attirato molta attenzione, e ha ricevuto complimenti sia dai fan che dai giudici.

E’ importante notare che quest’anno il cast di Ballando attira tantissima attenzione, con i bisticci tra partecipanti e giudici, come quelli tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, molto discussi anche sui social.

Il nuovo cast di Ballando con le Stelle è apprezzato non solo dai fan del programma che va in onda su Rai 1, ma anche dai giudici che si sono complimentati con Milly Carlucci per la sua scelta di partecipanti.