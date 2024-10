Il sindaco Sala: una figura di riferimento per Milano, un percorso insieme per superare ogni fraintendimento e lottare per la civiltà

Il sindaco Sala, la sua presenza riveste un’importanza che trascende ogni aspettativa. In passato ci sono stati dei fraintendimenti, ma ora tutto è stato superato. D’ora in avanti, dobbiamo intraprendere un percorso insieme a lei, alla giunta e al Consiglio comunale.

Parole di Walker Meghnagi

Queste sono state le parole di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, durante un evento tenutosi presso la sinagoga milanese in memoria delle vittime dell’attacco del 7 ottobre, presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Accoglienza nella sinagoga

In un momento precedente, il sindaco di Milano era stato accolto con fischi nella sinagoga poiché la comunità ebraica gli aveva chiesto di esporre una bandiera israeliana a Palazzo Marino. “Non potevo mancare,” ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, all’arrivo nella sinagoga, rivolta a Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah e membro della comunità ebraica, che l’ha accolta.

Al di là del forte legame reciproco, lui è una figura di riferimento per me e per i cittadini milanesi, la guida più rilevante per Milano in questo momento, ha commentato il sindaco di Milano in un suo intervento.

Supporto della Regione Lombardia

“Sono qui come vostro sostenitore. Ho sempre manifestato la mia solidarietà e voglio dirvi di resistere. Sarò sempre al vostro fianco nella lotta per la civiltà contro l’inciviltà,” ha dichiarato invece il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.