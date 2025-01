Un evento di grande significato

La corsa di Miguel, giunta alla sua 26° edizione, si è svolta al Foro Italico di Roma, richiamando una folla entusiasta di partecipanti. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un’importante manifestazione che ricorda Miguel, un simbolo della lotta contro le ingiustizie e i crimini contro l’umanità. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il passato e di combattere ogni forma di revisionismo storico.

Un messaggio di pace e inclusione

Durante la corsa, Gualtieri ha ribadito il messaggio di pace e democrazia, affermando che eventi come questo sono fondamentali per promuovere i diritti umani. La presenza di atleti come Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel disco alle Paralimpiadi di Parigi, ha ulteriormente arricchito l’evento, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di inclusione e bellezza. “Evviva Miguel, evviva la pace, la democrazia e i diritti” ha dichiarato Rigi, evidenziando il valore simbolico della manifestazione.

Roma contro il razzismo e la discriminazione

La corsa di Miguel rappresenta anche un forte messaggio contro il razzismo e la discriminazione. Roma, come città, si impegna a mantenere alta la bandiera dei diritti umani, unendo le forze per una società più giusta e inclusiva. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse associazioni e gruppi che lottano per i diritti delle donne e di tutte le minoranze, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’unità in un momento storico in cui le disuguaglianze sono ancora evidenti.