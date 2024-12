Elezioni presidenziali in Romania annullate dalla Corte Costituzionale, Iohan...

La Corte Costituzionale della Romania ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali. Questa decisione, senza precedenti, è stata presa a seguito delle accuse mosse dal presidente Klaus Iohannis, secondo cui la Russia avrebbe condotto una vasta campagna sui social media per sostenere il candidato Calin Georgescu, utilizzando piattaforme come TikTok e Telegram.

Elezioni presidenziali annullate in Romania

In una nota ufficiale, la Corte ha annunciato la sua decisione riguardo alle elezioni presidenziali in Romania, spiegando che l’annullamento è stato deciso per garantire la correttezza e la legalità del processo elettorale.

Le elezioni presidenziali si erano svolte al primo turno il 24 novembre, con risultati che avevano sorpreso tutti: il favorito iniziale, il primo ministro socialdemocratico Marcel Ciolacu, si era infatti classificato solo al terzo posto, dopo il vincitore a sorpresa, il diplomatico sovranista di estrema destra e filorusso Calin Georgescu, e la liberale filoeuropea Elena Lasconi. I risultati avevano suscitato numerose discussioni, tanto che era stato richiesto un riconteggio, ma la Corte Costituzionale aveva convalidato il voto.

Mercoledì 4 dicembre, il presidente Klaus Iohannis ha affermato che la Russia aveva avviato una vasta campagna sui social media, come TikTok e Telegram, per sostenere il vincitore Georgescu. Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha annullato l’intero processo elettorale del primo turno, ordinando la ripetizione del voto.

“Un candidato ha beneficiato illegalmente di una promozione elettorale massiccia nei due giorni in cui, secondo la legge, questa è vietata, il sabato prima delle elezioni e anche il giorno stesso delle elezioni. Ciò viola la legge elettorale”, aveva denunciato Iohannis.

Elezioni presidenziali annullate in Romania: le indagini

Nei documenti si legge che circa 25.000 account TikTok, presumibilmente utilizzati per incrementare la popolarità di Georgescu, sono diventati molto attivi due settimane prima delle elezioni. Di questi, circa 800 avevano mostrato un’attività minima fino all’11 novembre, dopodiché l’intera rete è stata attivata a pieno regime.

Elezioni presidenziali annullate in Romania: le parole di Iohannis e Georgescu

“Resterò in carica fino a quando non sarà eletto un nuovo presidente”, ha annunciato Klaus Iohannis, capo dello Stato uscente rumeno.

Calin Georgescu, il candidato di estrema destra al ballottaggio delle presidenziali in Romania, ha invece definito la decisione della Corte Costituzionale come ‘un colpo di Stato‘, aggiungendo che lo Stato romeno ha preso la democrazia e l’ha calpestata.