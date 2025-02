Il caso di Alberto Stasi: un processo lungo e complesso

Il caso di Alberto Stasi, ex studente della Bocconi, ha tenuto banco nell’opinione pubblica italiana sin dal tragico omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il . Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione, ma la sua difesa ha sempre sostenuto l’innocenza dell’imputato, chiedendo più volte la revisione del processo. La recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di respingere il suo ricorso rappresenta un ulteriore capitolo in questa intricata vicenda giudiziaria.

Le motivazioni della Corte Europea

La Corte ha dichiarato che il ricorso di Stasi era “manifestamente infondato”. Secondo i giudici, la condanna si basa su “vari elementi di prova” e le dichiarazioni di un testimone, che la difesa considerava decisive, non hanno compromesso l’equità del processo. La Corte ha sottolineato che le prove a carico di Stasi erano sufficienti per giustificare la condanna, e che l’assenza di un ulteriore ascolto del testimone non ha alterato il corso della giustizia. Questo aspetto è cruciale, poiché evidenzia come la giustizia italiana abbia rispettato i diritti dell’imputato, pur mantenendo la fermezza necessaria per garantire la sicurezza pubblica.

Le reazioni alla sentenza

La decisione della Corte ha suscitato reazioni contrastanti. L’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha espresso la speranza che questa sentenza possa finalmente chiudere un capitolo doloroso e controverso della giustizia italiana. D’altro canto, Stasi, oggi quarantenne, continua a scontare la sua pena, beneficiando di un regime di lavoro esterno dal carcere di Bollate. La sua liberazione è prevista tra circa tre anni e mezzo, ma la sentenza della Corte Europea sembra aver messo un punto fermo su una questione che ha sollevato molte polemiche e discussioni nel corso degli anni.