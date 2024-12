La situazione critica di Beko a Varese

La crisi che ha colpito Beko, multinazionale turca operante nel settore degli elettrodomestici, ha sollevato preoccupazioni significative tra i lavoratori e le loro famiglie. Con l’eredità di marchi storici come Ignis e Whirlpool, lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno si trova ora a fronteggiare una situazione drammatica, con 541 posti di lavoro a rischio nella linea del freddo. Questo numero potrebbe aumentare, includendo anche esuberi in ambito amministrativo, portando il totale a oltre 800 posti di lavoro minacciati nella provincia di Varese, dove Beko impiega attualmente circa 2.200 lavoratori.

Il messaggio di Papa Francesco

In un momento di grande incertezza, le parole di Papa Francesco durante l’Angelus hanno offerto un barlume di speranza ai dipendenti di Beko. Il Santo Padre ha espresso la sua vicinanza ai lavoratori, sottolineando l’importanza del diritto al lavoro come diritto alla dignità. “Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari”, ha affermato, evidenziando la necessità di una difesa solidale dei diritti dei lavoratori. Questo messaggio ha risonato profondamente tra i dipendenti, che vedono nella solidarietà del Papa un sostegno morale in un momento di crisi.

Le azioni sindacali in corso

In risposta alla crisi, i sindacati si stanno mobilitando per cercare di trovare una soluzione. Martedì prossimo, si svolgerà un incontro al ministero delle Imprese, il terzo dall’inizio della vertenza, per discutere con la multinazionale turca e tentare di portare avanti le trattative. Inoltre, è previsto uno sciopero provinciale dei metalmeccanici mercoledì 11 dicembre, un’azione che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a mettere pressione sulla dirigenza di Beko. La situazione è complessa e richiede un intervento tempestivo per salvaguardare i posti di lavoro e garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie.