La donna d'affari di Viareggio è stata posta agli arresti domiciliari per omicidio.

L’atto di detenzione di Cinzia Dal Pino, un’imprenditrice di 65 anni di Viareggio che è stata arrestata per l’accusa di aver ucciso volontariamente Said Malkoun, un uomo di 47 anni, investendolo ripetutamente con la sua auto domenica sera, non è stato convalidato ed è stato sostituito con arresti domiciliari. Il processo di convalida dell’arresto si è svolto presso la prigione di Pisa. Dal Pino è accusata di aver ucciso in maniera intenzionale l’uomo che l’aveva derubata della sua borsa, e la Procura aveva richiesto che fosse messa in prigione come misura cautelativa. Dal Pino, secondo il suo avvocato, ha dichiarato: “Non volevo ucciderlo, volevo solo fermare il ladro colpendolo alle gambe” e ha aggiunto che la sua cliente “sta provando un grande dolore e un profondo rimpianto”.