La fila in A10 a Savona supera i 12 km a causa delle opere in corso.

Lavori in corso lungo l’Autostrada A10 Savona-Ventimiglia generano disagi per i guidatori: tra Albenga e Finale Ligure, verso l’Italia, si segnalano oltre dodici chilometri di ingorgo. Altre otto chilometri di coda si riscontrano tra Savona e Feglino, in direzione Francia. Questo è quanto riportato da Concessioni del Tirreno. I cantieri autostradali in alcune sezioni dell’A10 obbligano il traffico a transitare su una sola corsia, mentre la caduta di massi ha provocato la chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni a Noli, in provincia di Savona. Il traffico è pertanto deviato sul tragitto alternativo dell’A10, tra gli svincoli di Spotorno e Finale Ligure.