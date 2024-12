Un nuovo approccio alla filantropia

La presentazione dei progetti della Fondazione Allianz Umana Mente, avvenuta recentemente a Milano, ha messo in luce un messaggio potente e innovativo: la filantropia non è solo un atto di ricezione, ma un’opportunità per chi vive situazioni di fragilità di contribuire attivamente alla società. Questo approccio rovesciato, che valorizza le capacità di chi è in difficoltà, rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui percepiamo l’inclusione sociale.

Progetti che fanno la differenza

Dal 2001, la Fondazione ha sostenuto oltre 72 mila persone in tutta Italia, investendo più di 40 milioni di euro in oltre 300 progetti. Le aree di intervento si concentrano su quattro ambiti principali: arte e cultura, sport inclusivo, aiuti mirati e inserimento lavorativo. Ogni progetto è pensato per mettere al centro la persona, valorizzando le sue abilità e promuovendo un futuro migliore.

Testimonianze di successo

Le storie di chi ha beneficiato di questi progetti sono molteplici e ispiratrici. Sofia Orsenigo, aspirante attrice, e Jay Cee Malabanan, tirocinante nel settore alberghiero, sono solo alcuni esempi di come l’inclusione possa aprire porte e creare opportunità. Anche l’atleta paralimpico Fabio Triboli ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza di non tirarsi indietro di fronte alle sfide. Queste testimonianze evidenziano come il supporto e l’inclusione possano trasformare vite e comunità.

Il ruolo dell’arte e della cultura

Il comico Giacomo Poretti ha portato un tocco di leggerezza all’evento, sottolineando l’importanza dell’arte come strumento di inclusione. La sua esperienza con il Teatro degli Innominati ha dimostrato che l’arte può abbattere le barriere e creare spazi di incontro. Poretti ha evidenziato come, nel loro teatro, non ci siano palchi, simbolo di un approccio inclusivo che accoglie tutti, senza distinzione.

Un impegno per il futuro

Il presidente di Umana Mente, Maurizio Devescovi, ha ribadito l’importanza di favorire l’inclusione sociale e di offrire prospettive positive a chi vive situazioni di difficoltà. La Fondazione si impegna a valutare la sostenibilità e la replicabilità dei progetti, garantendo così un impatto duraturo. Questo approccio strategico non solo aiuta le persone in difficoltà, ma arricchisce l’intera comunità, creando un ambiente più coeso e solidale.