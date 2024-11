Un passo importante per la lotta contro il crimine organizzato in Europa

Un nuovo capitolo per la Fondazione Falcone

La Fondazione Falcone ha ufficialmente aperto la sua prima sede all’estero, situata a Siggiewi, in Triq Santa Margerita 10, nel cuore del centro storico di Malta. Questo evento rappresenta un passo significativo nella lotta contro il crimine organizzato e la corruzione in Europa. La cerimonia di inaugurazione, prevista per il 10 novembre, vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui Maria Falcone, Presidente della Fondazione, e la Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono.

Unire le memorie per un futuro migliore

Maria Falcone ha sottolineato l’importanza di unire le memorie d’Europa nella lotta contro il crimine organizzato. In una lettera indirizzata alla Presidente maltese, ha affermato: “Affiancare le memorie di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a quelle di Daphne Caruana Galizia, la coraggiosa giornalista assassinata, significa rendere un servizio ai giovani e alle scuole”. Questo approccio mira a incentivare la partecipazione collettiva per affrontare la corruzione e il ricatto, auspicando l’adozione di misure concrete come una direttiva comunitaria sulla confisca dei beni mafiosi.

Progetti futuri e collaborazioni

La Fondazione Falcone non si limita a questa nuova sede. Maria Falcone ha annunciato che l’organizzazione è attivamente impegnata nella realizzazione di un Museo del presente a Palermo, Bressanone e Roma. Tuttavia, la sede di Malta rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio. Grazie all’impegno di amici e collaboratori, come il notaio Robert Aquilina, la Fondazione avrà un rappresentante a Malta per coordinare iniziative rivolte ai giovani e al mondo del lavoro.

Inoltre, la delegazione che parteciperà all’inaugurazione includerà il Professore Valerio Vallefuoco, esperto internazionale di antiriciclaggio e brand ambassador della Fondazione. Questo evento segna un momento cruciale per la Fondazione Falcone e per la lotta contro la criminalità organizzata in Europa, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare le nuove generazioni.