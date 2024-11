Il messaggio di papa Francesco

Durante la Giornata mondiale della gioventù diocesana, papa Francesco ha lanciato un forte appello ai giovani, esortandoli a rimanere ancorati alla realtà e a non lasciarsi ingannare dalle illusioni della fama e della visibilità. “Cari giovani, state attenti a non lasciarvi ubriacare dalle illusioni: siate concreti, la realtà è concreta” ha affermato il pontefice, sottolineando l’importanza di una vita autentica e sincera.

Le insidie della visibilità sociale

Il Papa ha messo in guardia contro la smania di essere visti, approvati e lodati, un fenomeno sempre più diffuso nell’era dei social media. “Chi si lascia prendere da queste fissazioni, finisce col vivere nell’affanno” ha osservato, evidenziando come questa ricerca incessante di approvazione possa portare a una vita superficiale e priva di significato. I giovani, secondo Francesco, rischiano di ridursi a “sgomitare”, competere e persino svendere i propri ideali pur di ottenere un po’ di visibilità.

Riscoprire i propri valori

In un mondo dove la competizione è all’ordine del giorno, il messaggio del Papa invita a riflettere sui veri valori della vita. Non accontentarsi di essere “stelle per un giorno” sui social è un invito a cercare una realizzazione più profonda, che non si basi sull’approvazione altrui. La vera soddisfazione, secondo Francesco, deriva dall’essere fedeli a se stessi e ai propri principi, piuttosto che inseguire un’illusoria fama temporanea.