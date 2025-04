Il documentario K2 – La grande controversia

In occasione della 73a edizione del Trento Film Festival, Reinhold Messner ha presentato in anteprima il documentario K2 – Der Grosse Streit, un’opera che esplora le sfide e le controversie legate alla conquista della seconda montagna più alta del mondo. Messner, noto per le sue imprese alpinistiche e per il suo approccio filosofico alla montagna, ha colto l’occasione per riflettere sull’eredità lasciata da grandi alpinisti come Walter Bonatti.

L’eredità di Bonatti e la ricerca di un erede

Nel 1971, Walter Bonatti aveva indicato Messner come suo legittimo erede nel suo libro I giorni grandi. Oggi, Messner ha dichiarato: “Oggi sto ancora aspettando qualcuno che possa raccogliere il nostro testimone”. Questa affermazione mette in luce una questione cruciale: l’alpinismo non è solo una questione di abilità fisica, ma richiede anche una profonda riflessione e una capacità di narrazione. Messner ha sottolineato che, sebbene molti alpinisti siano fisicamente preparati, è fondamentale saper pensare e dare un significato profondo alla montagna.

Il potere della narrazione nell’alpinismo

Messner ha evidenziato l’importanza della scrittura e della narrazione nell’alpinismo, affermando: “Occorre saper scrivere, per esempio”. Walter Bonatti era un maestro in questo, capace di raccontare le sue esperienze in modo coinvolgente e significativo. Messner ha condiviso che, nella sua vita attuale, si sta dedicando a questo aspetto, cercando di trasmettere le sue esperienze e riflessioni attraverso la scrittura. Ha anche citato Wojciech Kurtyka come un alpinista completo, in grado di unire abilità fisica e narrazione, considerandolo un erede della tradizione alpinistica.

La presentazione del documentario ha quindi rappresentato non solo un momento di celebrazione dell’alpinismo, ma anche un invito a riflettere su cosa significhi realmente essere un alpinista. Messner, con la sua visione unica, continua a ispirare generazioni di alpinisti e appassionati di montagna, sottolineando che l’alpinismo è un’arte che va oltre la mera conquista delle vette.