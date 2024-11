La lotta contro la malnutrizione: un appello del Papa al G20

Un appello alla responsabilità globale

In un mondo dove la malnutrizione continua a rappresentare una delle sfide più gravi, Papa Francesco ha lanciato un appello chiaro e incisivo durante un messaggio rivolto al G20. La sua richiesta è semplice ma fondamentale: è necessario un impegno collettivo per affrontare la fame e la povertà, due piaghe che affliggono milioni di persone. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di una visione e di una strategia a lungo termine, affinché la Global Alliance Against Hunger and Poverty possa avere un impatto reale e significativo.

Riorientare le risorse per il bene comune

Una delle proposte più audaci avanzate dalla Santa Sede è quella di riorientare i fondi attualmente destinati alle spese militari verso un fondo globale dedicato alla lotta contro la fame. Questo cambiamento di paradigma è essenziale per garantire che le risorse siano utilizzate per il bene comune, piuttosto che per alimentare conflitti. Il Papa ha affermato che “il cibo è un diritto inalienabile” e ha denunciato la speculazione finanziaria che trasforma il cibo in una merce, causando sofferenza e morte per milioni di persone. La contraddizione di tonnellate di cibo sprecato mentre altrettante persone muoiono di fame è uno scandalo che non può essere tollerato.

La pace come prerequisito per lo sviluppo

Oltre alla lotta contro la malnutrizione, Papa Francesco ha richiamato l’attenzione sull’importanza della pace. Le guerre e i conflitti non solo causano morti e sfollamenti, ma contribuiscono anche all’aumento della carestia e della povertà. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento, causate da conflitti lontani, hanno ripercussioni dirette sulle economie nazionali e sulla vita quotidiana delle persone. Il Pontefice ha esortato il G20 a trovare nuove strade per raggiungere una pace duratura, sottolineando che la dignità delle persone deve essere al centro di ogni azione politica.