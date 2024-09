La madre di Marco Mengoni, Nadia, ci ha lasciato all'età di 60 anni, un duro colpo per il cantante.

Una triste notizia ha colpito Marco Mengoni: sua madre, Nadia Ferrari, è deceduta domenica 22 settembre. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato attraverso una fanpage dell’artista, denominata “Ronciglione per Marco”. Nadia, scomparsa a soli 60 anni a Ronciglione, nella provincia di Viterbo, dove era nata e risiedeva, aveva sofferto per una lunga malattia. Sul sito dedicato a Marco, i fan esprimono il loro cordoglio: ancora increduli, ricordano il suo sorriso caloroso e la sua gentilezza, che hanno lasciato un segno indelebile nei loro cuori. L’artista e la sua famiglia possono contare sulla vicinanza di “Ronciglione per Marco” in questo triste momento per la perdita di Nadia, che mancherà a tutti.

Marco Mengoni era molto legato a sua madre Nadia, che lo ha sempre sostenuto nei suoi sogni e lo ha accompagnato in ogni fase della sua carriera: dalle audizioni di X Factor, passando per i primi successi, ai due trionfi al Festival di Sanremo. Lei era sempre al suo fianco in ogni momento importante della sua vita, pronta a sostenerlo. Durante la sua ultima partecipazione al Festival della Canzone Italiana nel 2023, dove ha vinto il primo posto con il brano “Due vite”, Marco ha dedicato il suo trionfo a sua madre con parole commoventi, citando il difficile periodo che stava passando. Dal palco, ha ringraziato la vita per avergli permesso di superare delle sfide difficili che lo hanno aiutato a crescere e a maturare, e ha dedicato il suo successo alla donna che gli ha dato la vita.

A seguito della sua vittoria, Mengoni aveva confessato, nel corso di un’intervista, di aver provato a contattare sua madre per due volte dopo averle dedicato il suo successo, ma lei non aveva risposto. Nadia era infatti presa nel festeggiare insieme al resto della nazione, queste celebrazioni erano testimonianza di quanto fosse travolta da felicità ed entusiasmo in seguito al trionfo del figlio. Marco ha sempre dichiarato il suo amore speciale per la madre, dimostrando tale sentimento anche attraverso la sua musica, che resterà come un ricordo permanente e inconfondibile del profondo legame tra loro. Nel suo disco “Materia”, Marco Mengoni affronta esattamente il tema della relazione madre-figlio. In particolare, la canzone “Luce” è un commovente tributo a sua madre, in cui descrive come lei rappresenti il suo faro, la luce che lo difende dagli ostacoli e gli offre gioia. Con la triste notizia della morte di Nadia Ferrari, molti hanno manifestato la loro solidarietà a Marco Mengoni, inviandogli messaggi di affetto e di compassione, dimostrando l’immensa stima che il pubblico ha per lui. Per ora, l’artista ha deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, preferendo mantenere la riservatezza.