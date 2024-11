La misteriosa scomparsa di una coppia a Cesa: indagini in corso

Un viaggio inaspettato

La scomparsa di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, una giovane coppia di Cesa, ha sollevato numerosi interrogativi e preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Dopo aver lasciato i loro bambini ai nonni, i due coniugi sono scomparsi per quattro giorni, suscitando l’allerta delle forze dell’ordine. La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questo allontanamento, che inizialmente sembrava un semplice viaggio di nozze.

Le indagini prendono forma

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero preso un treno regionale da Napoli Centrale, prelevando del denaro contante dalla loro abitazione prima di partire. Senza documenti né telefoni cellulari, sono giunti a Milano, dove sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre apparivano sereni. Tuttavia, il loro rientro a Cesa il 3 novembre ha sollevato ulteriori domande. Maria ha pubblicato un post sui social, affermando che non ci sono state violenze fisiche da parte del marito, una dichiarazione che ha generato più confusione che chiarezza.

Le responsabilità genitoriali sotto esame

La Procura ha fatto sapere che continuerà a indagare per accertare eventuali responsabilità legate alla custodia dei minori. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha avviato un’indagine tramite i servizi sociali per verificare se ci siano state mancanze nella gestione dei figli durante l’assenza dei genitori. Anche se al momento non sono stati ipotizzati reati a carico della coppia, i familiari potrebbero affrontare una contestazione di procurato allarme, a causa della denuncia di scomparsa e dei successivi appelli pubblici che hanno generato un clima di ansia nella comunità.

Un mistero da risolvere

La vicenda di Pietro e Maria ha messo in luce non solo le dinamiche familiari, ma anche le reazioni della comunità e delle autorità di fronte a situazioni di emergenza. Mentre le indagini proseguono, resta da capire se la coppia abbia realmente cercato di concedersi una pausa dalla vita quotidiana o se ci siano motivi più complessi dietro il loro comportamento. La comunità di Cesa attende risposte, sperando che la verità venga a galla e che la sicurezza dei minori sia garantita.