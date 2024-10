La nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare italiana avrà il suo epilogo del giro del mondo il 1° marzo 2025 a Trieste, coincidente con una speciale edizione della Barcolana. Questa iniziativa è stata annunciata oggi a Trieste, alla vigilia della famosa regata, da Luca Andreoli, CEO di Difesa e servizi Spa, insieme a Roberto Ferrara, direttore della Rai Canone, Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo dello Stato Maggiore della Marina Militare, e Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano.

Andreoli ha affermato: “Il tour si chiuderà ufficialmente il 10 giugno a Genova, ma considerando il notevole successo riscosso a livello globale e il calore mostrato dal pubblico verso la nave e l’Italia, abbiamo deciso di farla tornare a Trieste il 1° marzo con una straordinaria accoglienza durante la Barcolana, che sarà sicuramente un grande evento festivo legato al mare.”

La regata speciale sarà realizzata a Trieste in collaborazione con il ministero della Difesa, Difesa e servizi e Rai. Berutti Bergotto ha sottolineato l’importanza della nave per i giovani: “È un’opportunità straordinaria per molti ragazzi, con tantissimi allievi che hanno potuto salire a bordo durante il tour, compresi ragazzi di altri paesi, poiché il Vespucci connette tutti coloro che navigano e l’istruzione che offre è senza pari.” Gialuz ha aggiunto: “Stiamo elaborando un progetto nello spirito della Barcolana, introducendo un nuovo formato per la regata. È un grande privilegio poter organizzare a terra e in mare le celebrazioni per il rientro della Vespucci