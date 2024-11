Scopri la nuova tecnica dei ladri: utilizzano acido nitrico per forzare le serrature. Ecco come proteggere la tua casa da questo tipo di effrazione e migliorare la sicurezza.

Il metodo più innovativo utilizzato dai ladri per entrare nelle abitazioni coinvolge l’acido nitrico, una sostanza chimica in grado di corrodere rapidamente le serrature di metalli come ottone, acciaio e ferro.

La nuova tecnica dei ladri: strategie di accesso alle abitazioni e consigli su come proteggersi

Tuttavia, materiali come oro e platino rimangono immune a questo acido, rendendo poco pratico il loro utilizzo nelle serrature, dato il costo elevato.

Il processo di effrazione richiede tempo: i malviventi applicano l’acido e tornano dopo alcune ore, quando la serratura risulta indebolita. Questo implica che l’abitazione deve essere vuota, spesso in concomitanza con periodi di assenza prolungata, come le vacanze. Ma anche se la serratura è compromessa, i ladri devono possedere l’abilità di utilizzare strumenti specifici per manipolare i meccanismi interni e aprire la porta. Le bande criminali tendono a puntare su serrature con cilindri semplici, dove l’acido ha avuto maggiore effetto.

Nuova tecnica dei ladri: come entrano nelle case e i migliori metodi per proteggersi

Per proteggere la propria casa, il primo passo è aggiornare la serratura, sostituendo i modelli obsoleti con serrature a cilindro europeo, che offrono maggiore sicurezza. In aggiunta, l’installazione di un defender magnetico rappresenta una barriera efficace contro l’acido. Questo dispositivo, composto da una base e una piastra magnetica, impedisce ai ladri di forare la serratura, proteggendo i meccanismi interni.

I vantaggi del defender magnetico includono un’installazione rapida, l’efficacia nel prevenire effrazioni e un costo accessibile, rendendolo una soluzione pratica per chi desidera aumentare la sicurezza della propria abitazione.