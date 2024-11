Un accesso esclusivo alla Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi, uno dei monumenti più iconici di Roma, ha recentemente aperto le sue porte a una nuova esperienza per i visitatori. Grazie a una passerella temporanea, i turisti possono ora ammirare il dio Oceano e le sue maestose statue da una prospettiva inedita. Questa iniziativa è stata lanciata in concomitanza con i lavori di manutenzione straordinaria, che si concluderanno a dicembre, in tempo per il Giubileo. La passerella, inaugurata dal sindaco Roberto Gualtieri, offre un’opportunità unica di osservare da vicino i dettagli artistici della fontana, solitamente invisibili dalla distanza.

Dettagli dell’inaugurazione e accesso

La passerella è stata aperta al pubblico con un orario di accesso ben definito: tutti i giorni dalle 9 alle 21, con alcune eccezioni nei giorni di lunedì e venerdì. È previsto un contingentamento, con un massimo di 130 persone per volta, per garantire una fruizione ottimale e per evitare assembramenti. Questo approccio mira a migliorare l’esperienza dei visitatori, permettendo loro di godere della bellezza della fontana senza la frenesia della folla. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che la passerella consente di vivere un’esperienza straordinaria, anche durante i lavori di restauro.

La manutenzione della Fontana di Trevi

La manutenzione della Fontana di Trevi è un processo fondamentale per preservare la sua bellezza e integrità. Secondo il sovrintendente Claudio Parisi Presicce, il degrado della fontana è causato da diversi fattori, tra cui l’accumulo di patine biologiche e depositi calcarei. Questi interventi di restauro, che avvengono ogni dieci anni, sono essenziali per mantenere il monumento in condizioni ottimali. La passerella non solo offre una vista privilegiata, ma consente anche di osservare da vicino i lavori di restauro, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per i visitatori.

Un’opportunità da non perdere

Con l’apertura della passerella, Roma offre ai turisti e ai residenti un’occasione imperdibile per scoprire la Fontana di Trevi in un modo completamente nuovo. La vista ravvicinata delle statue e dei dettagli architettonici è un’esperienza che non si ripeterà facilmente. Gli esperti stimano che solo un numero limitato di persone avrà la possibilità di vivere questa esperienza unica, rendendola ancora più preziosa. Non perdere l’opportunità di ammirare uno dei simboli di Roma da una prospettiva esclusiva, prima che i lavori di manutenzione siano completati e la fontana torni a splendere con la sua acqua cristallina.