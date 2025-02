La Perla: Conte, 'non lasceremo sole lavoratrici, Meloni scappa da realtà'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Oggi a Bologna per appoggiare le lavoratrici coraggiose e instancabili di 'La Perla', con il futuro appeso a un filo, con la cassa integrazione in scadenza. Non le lasceremo sole. 'Mentre gli altri sbraitano noi portiamo a casa i risultati' avrebb...

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Oggi a Bologna per appoggiare le lavoratrici coraggiose e instancabili di 'La Perla', con il futuro appeso a un filo, con la cassa integrazione in scadenza. Non le lasceremo sole. 'Mentre gli altri sbraitano noi portiamo a casa i risultati' avrebbe detto Meloni ai suoi fedelissimi secondo i giornali. Ma quali risultati?". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Mentre crolla da 22 mesi la produzione industriale e aumentano le ore di cassa integrazione, loro tagliano 100 euro in busta paga a chi prende 700 euro per alzare gli stipendi a Ministri e sottosegretari. Meloni non scappi dalla realtà come fa dal Parlamento sulla squallida vicenda Almasri, uno stupratore di bambini riportato a casa col volo di Stato. Venga qui fra lavoratrici e lavoratori a vedere come va davvero il Paese".