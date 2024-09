La presa di posizione dell'Italia riguardo alla questione ucraina, secondo Meloni, rimane invariata.

Giorgia Meloni ha sottolineato che l'Italia rimane ferma sulla sua posizione riguardo l'Ucraina, nonostante vari tentativi di cambiare il corso dell'incontro con Zelensky. Ha affermato che non è nell'interesse dell'Italia cambiare la sua narrazione, essendo riconosciuta per il suo sostegno risoluto a Kiev. Ha affermato che l'Italia è vista come una nazione affidabile che mantiene le sue posizioni, non riferendosi al governo, ma all'Italia come paese.

Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti italiani in un’intervista laterale all’assemblea delle Nazioni Unite, ha affermato che la posizione italiana sull’Ucraina rimane invariata nonostante diversi tentativi di confermare l’incontro di oggi con Zelensky. Ha aggiunto che non è vantaggioso per l’Italia, che è riconosciuta globalmente per la sua chiarezza e risolutezza nel sostenere Kiev, tentare di dipingere una narrazione diversa. A suo dire, l’Italia, in questa circostanza, viene vista come una nazione rispettabile e affidabile che non altera le sue posizioni a seconda delle tendenze. Ha precisato che questo non si riferisce al governo, ma all’Italia come nazione.