Il valore della protezione civile

La protezione civile rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e la resilienza del nostro Paese. Essa non è solo un ente governativo, ma un vero e proprio patrimonio collettivo, che coinvolge cittadini, volontari e istituzioni. Come ha sottolineato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante la 23/a Giornata del Volontario di Protezione civile, “la Protezione civile appartiene a tutti e non ha colore politico”. Questo concetto di unità è essenziale per affrontare le sfide sempre più complesse legate alle emergenze naturali e alle crisi umanitarie.

Il ruolo dei volontari

I volontari sono il cuore pulsante della protezione civile. La loro dedizione e il loro impegno sono fondamentali per garantire una risposta tempestiva e efficace in situazioni di emergenza. Ciriani ha evidenziato l’importanza di tutelare i volontari, affermando che “hanno diritto a operare senza essere criminalizzati per quello che fanno”. Questo è un aspetto cruciale, poiché la sicurezza dei volontari deve essere una priorità per il Governo, che ha già stanziato 43 milioni di euro per affrontare i danni causati dalle recenti calamità naturali, come le devastanti grandinate che hanno colpito il Friuli nell’estate 2023.

Una cultura della prevenzione

La prevenzione è un tema centrale nel discorso sulla protezione civile. Ciriani ha messo in evidenza che “serve una cultura della prevenzione che sia patrimonio di ogni cittadino italiano”. Questo implica non solo una maggiore consapevolezza dei rischi, ma anche la necessità di amministratori coraggiosi, capaci di prendere decisioni proattive. La protezione civile deve essere vista come un sistema integrato, dove ogni cittadino ha un ruolo attivo. Solo unendo le forze, dal Friuli alla Sicilia, sarà possibile affrontare le sfide future e garantire un messaggio di fiducia e speranza a un’Italia che, pur essendo bellissima, è anche vulnerabile.