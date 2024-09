La richiesta della procura è l'incarcerazione per Chiara, in seguito alla morte di neonati.

La richiesta della procura è l'incarcerazione per Chiara, in seguito alla mo...

La richiesta della procura è l'incarcerazione per Chiara, in seguito alla mo...

L'Autorità giudiziaria di Parma ha contestato il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari che ha assegnato gli arresti domiciliari a Chiara Petrolini, accusata in relazione a dei bambini deceduti e sepolti nel suo giardino. L'autorità chiede che Petrolini sia reclusa in prigione, ma il Gip ha respinto tale richiesta, considerando il reato commesso come occultamento del cadavere, non soppressione.